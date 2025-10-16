Нападающий вернулся в состав «Металлурга»

Нападающий Сергей Толчинский вернулся в состав магнитогорского «Металлурга», сообщает пресс‑служба хоккейного клуба.

© КХЛ

Хоккеист, который пропускал прошлую игру команды, заявлен на матч Фонбет Чемпионата КХЛ против уфимского «Салавата Юлаева».

Толчинский выйдет в одном звене с нападающими Евгением Кузнецовым и Никитой Михайлисом.

Толчинский в межсезонье перешел в «Металлург». В 10 матчах регулярного чемпионата КХЛ в составе магнитогорского клуба форвард отметился голом и результативной передачей.

