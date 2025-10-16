Нападающий Короткий установил рекорд СКА

Нападающий СКА Матвей Короткий в матче с «Нефтехимиком» (2:3 Б) отметился заброшенной шайбой на последней минуте третьего периода.

Как сообщает пресс-служба армейского клуба, Короткий стал первым игроком СКА в регулярных чемпионатах КХЛ, сумевшим забросить шайбу на последней минуте основного времени матча в возрасте до 20 лет. На вчерашний день Матвею исполнилось 19 лет, 9 месяцев и 22 дня. Рекорд принадлежит Василию Подколзину, но он отличился в игре плей-офф. 8 апреля 2021 года СКА дома обыграл ЦСКА (3:1), тогда Василию было 19 лет, 9 месяцев и 15 дней. Кроме того, Короткий забросил свою шайбу, когда вратарь соперника защищал ворота, а Подколзин поразил уже пустые.