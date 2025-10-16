«Барыс» обыграл «Авангард» и прервал шестиматчевую серию поражений в КХЛ

Казахстанский «Барыс» обыграл омский «Авангард» в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ.

Встреча прошла в Астане и завершилась со счетом 6:2 (2:1, 0:1, 4:0). В составе победителей голы забили Райли Уолш, Мэйсон Морелли, Майкл Веккьоне, Адиль Бекетаев, Всеволод Логвин и Динмухамед Кайыржан. У гостей заброшенными шайбами отметились Николай Прохоркин и Дамир Шарипзянов.

«Барыс» прервал шестиматчевую серию поражений в КХЛ, команда с 16 очками занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Авангард» (22) идет вторым.

В следующем матче «Барыс» примет казанский «Ак Барс» 18 октября, на следующий день «Авангард» дома сыграет против екатеринбургского «Автомобилиста».

Прямые трансляции матчей КХЛ смотрите на канале «Матч ТВ», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Барыс» (Астана) — «Авангард» (Омск) — 6:2 (2:1, 0:1, 4:0)

Голы: Уолш, 4:17 (бол.). Морелли, 5:24. Веккьоне, 40:45 (бол.). Бекетаев, 43:35. Логвин, 51:25. Кайыржан, 56:27. — Прохоркин, 13:32 (бол.). Шарипзянов, 34:55 (бол.).