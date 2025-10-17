Ничушкин принес «Колорадо» победу дублем в матче НХЛ

Россиянин Валерий Ничушкин дважды отличился в гостевом матче, обеспечив «Колорадо» уверенную победу над «Коламбусом» со счетом 4:1.

Как передает ТАСС, российский форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин забросил две шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса». Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей. Голы у победителей также оформили Кэйл Макар и Брок Нельсон, а у «Коламбуса» отличился Иван Проворов. Российский защитник забил первый гол клуба в новом сезоне, а также провел свой 700-й матч в НХЛ.

Ничушкин в нынешнем сезоне набрал три очка в пяти матчах, на его счету также есть голевая передача. В прошлом году хоккеист заработал тридцать четыре очка в сорока трех матчах.

По итогам пяти туров «Колорадо» занимает первую строчку в Центральном дивизионе с девятью очками. «Коламбус» идет на седьмом месте в Столичном дивизионе, имея два очка после четырех игр.

Следующие матчи обе команды проведут в ночь на девятнадцатое октября: «Колорадо» сыграет дома с «Бостоном», а «Коламбус» примет «Тампу».

