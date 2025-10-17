Малкин и Кросби сыграли вместе в 1070-м матче регулярки

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин и капитан «пингвинов» Сидни Кросби сыграли вместе в 1070-м матче регулярки, сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги.

Этот результат стал шестым в истории НХЛ. Нападающие «Питтсбурга» превзошли результат Брента Сибрука и Данкана Кейта (1069 встреч).

На льду «Крипто.ком-Арены» в Лос-Анджелесе (США, штат Калифорния) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Лос-Анджелес Кингз» и «Питтсбург Пингвинз». Гости выиграли встречу со счётом 4:2.

Ранее стало известно, что Евгений Малкин вышел на 29-е место в истории НХЛ по набранным очкам.