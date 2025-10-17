Бывший капитан СКА Никишин забросил первую шайбу в НХЛ

Российский защитник «Каролина Харрикейнс» Александр Никишин забросил первую шайбу в карьере в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Бывший капитан петербургского СКА отметился голом в выездной игре против «Анахайм Дакс». Встреча прошла в ночь на пятницу, 17 октября, и завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей.

«Каролина» одержала четвертую победу в четырех стартовых матчах сезона и занимает первое место в Восточной конференции. На счету Никишина один гол и три результативные передачи.

Россиянин перешел в «Каролину» весной этого года из СКА, за который выступал с 2022 года. В составе сборной России защитник в 2022-м стал серебряным призером Олимпийских игр.