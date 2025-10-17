Капитан «Оттавы» пропустит несколько недель после операции

Нападающий и капитан «Оттавы» Брэден Ткачук пропустит от шести до восьми недель после операции на руке, сообщает пресс‑служба «Сенаторз».

Ткачуку было проведено хирургическое вмешательство на правой руке после повторного заключения медиков.

Ткачук получил повреждение в понедельник в матче против «Нэшвилла» (1:4), когда врезался в борт в первом периоде. 26‑летний форвард в нынешнем сезоне сыграл в трех матчах НХЛ, в которых отдал три результативные передачи.

«Оттава» с четырьмя очками занимает 11‑е место в турнирной таблице Восточной конференции.