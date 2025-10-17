Ротенберг о 53 игроках в списке на КПК-2025: «Это лучшие хоккеисты КХЛ, показывают высочайший уровень. Они подходят под модель, которая будет использоваться на турнире»

Sports.ru

Роман Ротенберг прокомментировал состав «России 25» на Кубок Первого канала.

Ротенберг прокомментировал состав «России 25» на Кубок Первого канала
© Sports.ru

В расширенный список вошли 53 человека, представляющие 15 клубов FONBET КХЛ. Турнир пройдет с 11 по 14 декабря в Новосибирске.

– В расширенном списке самое большое представительство у игроков «Динамо» и «Локомотива». Это два базовых клуба сборной?

– Ребята – молодцы. Здесь только спортивный принцип. Мы в нашей работе всегда идем от простого. Я это говорю и агентам, и игрокам, и тренерам, что работает только спортивный принцип.

Ребята, вызванные в расширенный список, показывают высочайший уровень хоккея. Там есть ребята 2006 года рождения, есть игроки постарше. Это лучшие игроки, которые есть сейчас в КХЛ.

Они подходят под ту модель, которая будет внедряться и использоваться на Кубке Первого канала, – сказал главный тренер «России 25» Роман Ротенберг.

Ротенберг о матчах «России 25» в регионах: «Сборная – это вся страна, мы не можем играть в одном городе. Не имеем права думать только о себе. Если мы не приедем, дети не пойдут играть в хоккей»

Главное сейчас
Sports.ru: главные новости
Главное сейчас
Sports.ru: главные новости