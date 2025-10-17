Роман Ротенберг прокомментировал состав «России 25» на Кубок Первого канала.

© Sports.ru

В расширенный список вошли 53 человека, представляющие 15 клубов FONBET КХЛ. Турнир пройдет с 11 по 14 декабря в Новосибирске.

– В расширенном списке самое большое представительство у игроков «Динамо» и «Локомотива». Это два базовых клуба сборной?

– Ребята – молодцы. Здесь только спортивный принцип. Мы в нашей работе всегда идем от простого. Я это говорю и агентам, и игрокам, и тренерам, что работает только спортивный принцип.

Ребята, вызванные в расширенный список, показывают высочайший уровень хоккея. Там есть ребята 2006 года рождения, есть игроки постарше. Это лучшие игроки, которые есть сейчас в КХЛ.

Они подходят под ту модель, которая будет внедряться и использоваться на Кубке Первого канала, – сказал главный тренер «России 25» Роман Ротенберг.

Ротенберг о матчах «России 25» в регионах: «Сборная – это вся страна, мы не можем играть в одном городе. Не имеем права думать только о себе. Если мы не приедем, дети не пойдут играть в хоккей»