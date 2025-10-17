Отец Малкина высказался об игре сына на старте сезона НХЛ

Отец Малкина высказался об игре сына за «Питтсбург» на старте сезона НХЛ
Владимир Малкин, отец российского форварда «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина, поделился мнением об игре своего сына на старте регулярного чемпионата НХЛ-2025/26.
39-летний нападающий провел 5 матчей и набрал 7 (1+6) очков.
«Для меня его передачи тоже важны. Тем более что он больше отдает [в ситуациях], когда может сам бросить», — сказал Владимир Малкин.
Этот сезон стал 20-м для Малкина в НХЛ. На его счету 1218 матчей и 1353 (515+838) очков. Российский форвард является трехкратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Пингвинз».
Контракт Малкина с «пингвинами» рассчитан до конца сезона-2025/26. За этот год он получит 6,1 млн долларов.
На данный момент «Питтсбург» занимает шестое место в Восточной конференции, набрав 6 очков в 5 матчах. На счету команды 3 победы и 2 поражения.
19 октября команда Малкина сыграет против «Сан-Хосе Шаркс». Встреча состоится в Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эй-Пи-Центр». Начало — в 05:00 по московскому времени.