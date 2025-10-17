Отец Малкина высказался об игре сына на старте сезона НХЛ

Владимир Малкин, отец российского форварда «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина, поделился мнением об игре своего сына на старте регулярного чемпионата НХЛ-2025/26.

39-летний нападающий провел 5 матчей и набрал 7 (1+6) очков.

«Для меня его передачи тоже важны. Тем более что он больше отдает [в ситуациях], когда может сам бросить», — сказал Владимир Малкин.

Этот сезон стал 20-м для Малкина в НХЛ. На его счету 1218 матчей и 1353 (515+838) очков. Российский форвард является трехкратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Пингвинз».

Контракт Малкина с «пингвинами» рассчитан до конца сезона-2025/26. За этот год он получит 6,1 млн долларов.

На данный момент «Питтсбург» занимает шестое место в Восточной конференции, набрав 6 очков в 5 матчах. На счету команды 3 победы и 2 поражения.

19 октября команда Малкина сыграет против «Сан-Хосе Шаркс». Встреча состоится в Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эй-Пи-Центр». Начало — в 05:00 по московскому времени.