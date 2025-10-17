Фетисов прокомментировал старт сезона в НХЛ у Капризова

Фетисов про Капризова и 9 очков за 4 игры в НХЛ: «Человек питается энергией своих корней – он готовился в Москве, был дома. Конечно, это помогло»
Вячеслав Фетисов прокомментировал удачный старт сезона в НХЛ у Кирилла Капризова.
Нападающий «Миннесоты» набрал 9 (4+5) очков за 4 матча в регулярном чемпионате при полезности «минус 3».
«Хорошее начало сезона у Кирилла. Не просто так он является одним из самых сильных игроков в НХЛ. Он готовился к сезону в Москве, участвовал в различных благотворительных акциях, был дома. Конечно, ему это помогло. Человек питается энергией своих корней», – отметил двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
«Миннесота» не забивала в равных составах в последних 3 матчах. Все 9 шайб на отрезке были заброшены в большинстве, у команды лучший % реализации в НХЛ (47,6)
