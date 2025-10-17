Нападающий перешел из «Сибири» в новокузнецкий «Металлург»

Нападающий Владимир Михалёв перешёл из «Сибири» в новокузнецкий «Металлург» в обмен на денежную компенсацию. Об этом сообщает пресс-служба новосибирского клуба.

«В КХЛ за «Сибирь» нападающий сыграл 25 игр, забросил четыре шайбы и отдал две голевые передачи при показателе полезности «-2». Мы благодарим Владимира за игру в нашей команде и желаем успехов в дальнейшей карьере!» — сказано в сообщении команды.

«Сибирь» с 14 очками после 15 проведённых матчей занимает предпоследнее, 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. «Металлург» с 25 очками располагается на первом месте в сводной таблице ВХЛ.