«Амур» одержал победу над «Ладой»

В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Амуром» и тольяттинской «Ладой». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:0.

© ХК «Амур»

В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб. На 17-й минуте второго периода Матвей Заседа открыл счёт во встрече. На восьмой минуте третьего периода Игнат Коротких удвоил преимущество хабаровчан. В конце игры Сергей Дубакин установил окончательный счёт во встрече.

Для хабаровского клуба эта победа стала четвёртой подряд.

В следующей игре «Амур» встретится с «Северсталью» 19 октября. «Лада» в этот же день сыграет в гостях с «Торпедо» из Нижнего Новгорода.