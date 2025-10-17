Тренер «Амура» высказался о ротации после победы над «Ладой»

Тренер «Амура» Александр Гальченюк оценил победу над «Ладой» в FONBET КХЛ.

© Sports.ru

Хабаровский клуб оказался сильнее в домашней игре (3:0).

– Хорошая, обоюдоострая борьба. Пошла нервозность – забьем или не забьем. Болельщики ждали гола. Ребята молодцы, выдержали, не дрогнули, не перенервничали и спокойно довели матч до победы.

– Вы хотите, чтобы защитники подключались к атакам во всех матчах, или такое решение было принято только для игры с «Ладой»?

– Мы работаем над этим, ребята молодцы, подключаются без ущерба для обороны, им это нравится.

– Есть ли перспективы у Заседы и Слепца подняться выше третьего звена?

– Это номинально звенья пронумерованы, а так у меня двадцать человек лидеров. Мы не заморачиваемся над этим. Все зависит от ребят, время каждый одинаково получает.

– С чем связана просадка в игре Грачева, это на него так капитанская нашивка давит?

– Я доволен его прогрессом в игре, доволен его движением. У вас свое мнение, а у меня свое. Грачев – основной игрок.

– Не рассматриваете возможность использовать в большинстве Лихачева и Коротких?

– Они играют в большинстве, но постоянно выпускать их связку рановато еще.

– Планируется ли ротация на матч с «Северсталью» после энергозатратного матча?

– Нет, у нас здесь не санаторий, никому выходных давать не будем. Наша работа – доставлять удовольствие зрителям.

Ротация будет, если кто‑то получит травму или плохо сыграет, – сказал главный тренер «Амура» Александр Гальченюк.

Десятков о 0:3 с «Амуром»: «Пытаться выиграть ногами на Дальнем Востоке – утопия. «Ладе» не хватает мусорных голов, отсутствие шайб – одна из ключевых проблем»