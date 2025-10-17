Фетисов объяснил, почему Капризов удачно начал новый сезон НХЛ

Двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов прокомментировал удачный старт сезона в НХЛ российского нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова. Форвард набрал 9 (4+5) очков за четыре матча в регулярном чемпионате при полезности «-3».

«Хорошее начало сезона у Кирилла. Не просто так он является одним из самых сильных игроков в НХЛ. Капризов готовился к сезону в Москве, участвовал в различных благотворительных акциях, был дома. Конечно, ему это помогло. Человек питается энергией своих корней», – приводит слова Фетисова «ВсеПроСпорт».

Напомним, ранее 28-летний нападающий подписал новый восьмилетний контракт с клубом с общей суммой в $ 136 млн.