«Барыс» подписал полноценный контракт с нападающим Кириллом Панюковым

«Барыс» официально объявил о заключении полноценного контракта с нападающим Кириллом Панюковым, одностороннее соглашение рассчитано до 31 мая 2026 года.

© Пресс-служба К "Барыс"

28-летний форвард является воспитанником «Барыса». Также за свою карьеру Панюков выступал за «Ак Барс», «Амур» и «Авангард». В общей сложности нападающий сыграл в КХЛ 357 матчей, в которых набрал 84 очка — 49 голов и 35 результативных передач.

В текущем сезоне Кирилл провёл в КХЛ три матча, где отметился одной заброшенной шайбой при показателе полезности «+3».

На данный момент «Барыс» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 16 очков.