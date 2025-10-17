«Автомобилист» обыграл «Сочи» в овертайме благодаря голу Денежкина

Сегодня, 17 октября, в Сочи на стадионе «Большой» завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Сочи» принимал «Автомобилист» из Екатеринбурга. Победу в овертайме одержали гости со счётом 3:2.

На 16-й минуте нападающий «Автомобилиста» Стефан Да Коста забил первый гол. На 19-й минуте форвард «Сочи» Уилл Биттен сравнял счёт. На 25-й минуте нападающий Брукс Мэйсек вывел гостей вперёд. На 27-й минуте Биттен оформил дубль, восстановив равенство в счёте. Игра была переведена в овертайм, где победную шайбу на свой счёт записал нападающий «Автомобилиста» Максим Денежкин.