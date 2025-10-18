«Салават Юлаев» потерпел пятое поражение подряд в КХЛ, уступив «Трактору»
Челябинский «Трактор» одержал победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» в домашнем матче регулярного сезона Фонбет чемпионата КХЛ.
Встреча завершилась со счетом 2:1 (0:0, 0:0, 2:1). В составе победителей шайбы забросили Егор Коршков и Джошуа Ливо. У гостей отличился Евгений Кулик.
«Трактор» набрал 20 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, «Салават Юлаев» (8 очков) потерпел пятое поражение подряд и идет на последней, 11‑й строчке.
В следующем матче команды вновь встретятся друг с другом 21 октября в Уфе.
Прямые трансляции матчей КХЛ смотрите на канале «Матч ТВ», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.