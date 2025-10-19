Панарин стал автором уникального достижения среди игроков «Рейнджерс» в XXI веке

Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин отметился голом и тремя ассистами в победном матче регулярного сезона НХЛ с «Монреаль Канадиенс» (4:3) и вписал своё имя в историю клуба.

Артемий продлил свою очковую серию в матчах с «Монреалем» до 13 встреч, начиная с 27 февраля 2020 года. Всего трое других игроков «Рейнджерс» добивались столь длинной серии результативных матчей против одного соперника: Энди Бэтгейт — 22 игры с «Бостоном» с сезона-1960/1961 по сезон-1962/1963, Брайан Лич — 13 игр с «Питтсбургом» (1990/1991 — 1992/1993), Род Жильбер — 13 игр с «Детройтом» (1973/1974 — 1976/1977) и 13 игр с «Оклендом» (1967/1968 — 1969/1970).

Напомним, в текущем сезоне у Артемия один гол и пять ассистов в семи играх за клуб.

