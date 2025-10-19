«Авангард» в овертайме победил «Автомобилист» в матче КХЛ

Омский «Авангард» одержал победу над екатеринбургским «Автомобилистом» в матче регулярного сезона Фонбет чемпионата КХЛ.

Встреча в Омске завершилась со счетом 3:2 ОТ (1:0, 0:0, 1:2, 1:0). В основное время в составе «Авангарда» шайбы забросили Михаил Котляревский и Эндрю Потуральски. У гостей отличились Семен Кизимов и Стефан Да Коста. В овертайме победу омичам принес Константин Окулов.

«Авангард» с 24 очками располагается на второй позиции турнирной таблицы Восточной конференции, опережая «Автомобилист» по дополнительным показателям.

В следующем матче «Авангард» примет череповецкую «Северсталь», «Автомобилист» сыграет на своем льду с челябинским «Трактором». Обе встречи состоятся 23 октября.

Прямые трансляции матчей КХЛ смотрите на канале «Матч ТВ», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Авангард» (Омск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 3:2 ОТ (1:0, 0:0, 1:2, 1:0)

Голы: Котляревский, 19:04. Потуральски, 48:17 (бол.). Окулов, 64:34. — Кизимов, 45:09. Да Коста, 54:58.