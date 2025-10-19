"Металлург" обыграл "Нефтехимик" в самом результативном матче сезона в КХЛ

Магнитогорский "Металлург" со счетом 9:6 одержал победу над нижнекамским "Нефтехимиком" в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

У победителей шайбы забросили Никита Михайлис (3-я минута), Владимир Ткачев (6), Алексей Маклюков (9), Егор Коробкин (17), Артем Минулин (19), Дерек Барак (24), Егор Яковлев (27), Дмитрий Силантьев (29) и Роман Канцеров (44). В составе проигравших голы забили Андрей Белозеров (13), Матвей Надворный (31), Герман Точилкин (44, 47), Булат Шафигуллин (49) и Илья Пастухов (60).

Матч между "Металлургом" и "Нефтехимиком" стал самым результативным в нынешнем сезоне КХЛ. Прежний рекорд был установлен в игре "Авангард" - "Трактор" (8:5). Игра между омским и челябинским клубами прошла 14 октября.

"Металлург" впервые в истории КХЛ забросил девять шайб в одном матче. До этого команда трижды забрасывала по восемь шайб в одной игре. "Металлург" и "Нефтехимик" обновили клубные рекорды результативных матчей в турнире. В предыдущих рекордных играх клубов было заброшено по 13 шайб.

"Металлург" возглавляет общую таблицу КХЛ с 28 очками после 17 матчей. "Нефтехимик" занимает 6-е место в Восточной конференции, набрав 19 очков по итогам 18 игр. В следующем матче "Металлург" сыграет в гостях против новосибирской "Сибири" 21 октября. "Нефтехимик" 23 октября вновь сыграет с "Металлургом", но уже на своем льду.