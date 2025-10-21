«Металлург» обыграл «Сибирь»

В Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местной «Сибирью» и магнитогорским «Металлургом». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1 в овертайме.

На 24-й минуте матча голом в большинстве счёт открыл нападающий «Металлурга» Роман Канцеров, переправивший бросок от синей линии Егора Яковлева. На 56-й минуте отличным броском в верхний угол счёт сравнял нападающий «Сибири» Иван Климович. В овертайме победу одержали гости благодаря голу Владимира Ткачёва.

Таким образом, «Металлург» одержал третью победу подряд. Магнитогорская команда выиграла семь из последних восьми матчей. «Сибирь» потерпела второе поражение кряду.