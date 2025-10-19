"Торпедо" впервые с сентября выиграло домашний матч в КХЛ

Нижегородское "Торпедо" дома со счетом 5:3 обыграло тольяттинскую "Ладу" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла во дворце спорта "Нагорный" в присутствии 5 500 зрителей.

В составе победителей шайбы забросили Владислав Фирстов (6-я минута), Михаил Науменков (8), Михаил Абрамов (25), Кирилл Воронин (59) и Александр Яремчук (60). У "Лады" отличились Андрей Обидин (8, 11) и Андрей Алтыбармакян (50).

"Торпедо" прервало серию из пяти домашних поражений в КХЛ. В предыдущий раз подопечные Алексея Исакова побеждали на своем льду 12 сентября, тогда нижегородцы также победили "Ладу", встреча закончилась со счетом 4:3. Тольяттинцы потерпели третье поражение подряд.

"Торпедо" благодаря победе поднялось на 2-е место в турнирной таблице Западной конференции, нижегородцы набрали 21 очко в 19 играх. "Лада" идет на 10-м месте на Западе с 10 очками после 17 встреч. В следующем матче "Торпедо" 22 октября на выезде сыграет с "Сочи", "Лада" в этот же день примет минское "Динамо".