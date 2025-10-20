Выяснилось, накажут ли нападающего «Вашингтон» за силовой прием

Тома Уилсон не накажут за силовой прием против Филипа Хитила.

«Вашингтон» уступил «Ванкуверу» (3:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В конце первого периода нападающий «Кэпиталс» Том Уилсон применил силовой прием в средней зоне против форварда «Кэнакс» Филипа Хитила.

После видеопросмотра арбитры решили не удалять Уилсона. Также сообщается, что лига не дисквалифицирует хоккеиста.

Хитил не смог продолжить матч из-за повреждения, сыграв только 5 минут и 2 секунды.