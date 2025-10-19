«Вашингтон» потерпел второе поражение в сезоне. Овечкин без очков

В Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» прошёл очередной матч Национальной хоккейной лиги между местным «Вашингтон Кэпиталз» и канадским «Ванкувер Кэнакс». Встреча завершилась в пользу гостей со счётом 4:3.

Голами в составе «Ванкувера» отметились Элиас Петтерссон, Тайлер Майерс, Кифер Шервуд, Теодор Блюгерс. Отметим, что к 25-й минуте матча счёт был 4:0 в пользу канадского клуба. Однако «Вашингтон» предпринял отчаянные попытки сравнять счёт в матче и забросил три шайбы подряд — голами отличились Райан Леонард, Джейкоб Чикран и Джон Карлсон.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не отметился результативными действиями.

Таким образом, «Кэпиталз» потерпели второе поражение в сезоне при четырёх победах. В следующем матче столичный клуб сыграет с «Сиэтл Кракен» в ночь на 22 октября.