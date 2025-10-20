Тренер «Вашингтона» прокомментировал поражение от «Ванкувера»

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери заявил, что в матче регулярного чемпионата против «Ванкувера» его команда не была готова играть.

© Матч ТВ

«Вашингтон» на своем льду уступил со счетом 3:4.

— Мы просто не были готовы играть. Это проявилось во многих аспектах. Мы не смогли навязать прессинг, завести шайбу в зону, испытывали трудности с выходом из своей зоны. У нас ничего не клеилось, — цитирует Карбери пресс‑служба НХЛ.

«Вашингтон» с 8 очками располагается на четвертой позиции турнирной таблицы Восточной конференции, «Ванкувер» (8 очков) идет пятым на Западе.

В следующем матче «Вашингтон» примет «Сиэтл» 22 октября.