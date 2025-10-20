Экс-игрок сборной прокомментировал отстранение Спронга от тренировок ЦСКА

Евгений Артюхин прокомментировал отстранение Дэниэла Спронга от тренировок ЦСКА.

Нападающий пропустил две выездные игры армейцев и тренировался индивидуально в Москве. На счету Спронга 14 (5+9) очков в 14 матчах FONBET чемпионата КХЛ.