Экс-игрок сборной прокомментировал отстранение Спронга от тренировок ЦСКА

Артюхин о Спронге в ЦСКА: «Ему нужно меняться либо искать другую команду. Тренера не устроит хоккеист, играющий во что-то свое»

Евгений Артюхин прокомментировал отстранение Дэниэла Спронга от тренировок ЦСКА.

Нападающий пропустил две выездные игры армейцев и тренировался индивидуально в Москве. На счету Спронга 14 (5+9) очков в 14 матчах FONBET чемпионата КХЛ.

«Без понимания внутренней кухни сложно что-то определять. Видимо, он не выполнял игровое задание Никитина, не слышал его требований. Значит, он не подходит к концепции этой команды. Ему нужно меняться либо искать другую команду, которая будет играть в тот хоккей, какой он хочет. Главного тренера не будет устраивать игрок, который на льду играет во что-то свое», – сказал бывший игрок сборной России Евгений Артюхин.
