Логан Дэй рассказал, почему в КХЛ играет так много бывших игроков фарм-клуба «Вашингтона»

Защитник «Трактора» Логан Дэй высказался о диаспоре игроков из «Херши» в КХЛ. Фарм-клуб «Вашингтон Кэпиталз» дважды подряд становился чемпионом АХЛ (2023, 2024).

– Много ваших партнёров из «Херши» играют в КХЛ. Как думаете, почему именно этот клуб стал «донором» игроков для лиги? – Думаю, это из-за двух выигранных Кубков Колдера подряд. Каждый клуб хочет подписывать победителей, так что наши успехи в АХЛ раскрыли глаза многим хоккейным руководителям. Ребята из «Херши» имеют чемпионский дух и помогают добывать победы своим новым командам.

– Поддерживаете связь с ребятами из «Херши»? – Разумеется! Многих ребят разбросало по разным странам: Россия, Германия, Швейцария… Кто-то остался играть в Северной Америке. Кубок Колдера сплотил нас, теперь между нами неразрывная связь, — приводит слова Дэя Metaratings.

Кроме Дэя, в КХЛ сейчас выступают поигравшие за чемпионские команды «Херши» вратарь Зак Фукале («Динамо» Минск), защитники Бобби Нарделла («Торпедо»), Джейк Масси («Барыс») и Чейз Приски («Сибирь»), нападающие Пьеррик Дюбе («Трактор»), Сэм Энас, Алекс Лимож (оба – «Динамо» Минск), Майкл Веккионе, Мэйсон Морелли (оба – «Барыс») и Райли Саттер («Шанхайские Драконы»).