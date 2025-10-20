«Адмирал» расторг контракт с нападающим

«Адмирал» расторг контракт с Остапом Сафиным.

Клуб прервал договор с 26-летним нападающим по соглашению сторон.

Сафин перешел в «Адмирал» в конце августа 2025 года. Он провел 4 матча в текущем FONBET чемпионате КХЛ, не отметившись результативными действиями.

В прошлом сезоне форвард выступал за «Ладу» и «Трактор», набрав 20 (9+11) очков за 57 матчей с учетом плей-офф.