Экс-тренер «Филадельфии» рассказал, о чем его постоянно просил Мичков

Бывший главный тренер «Филадельфии Флайерз» Джон Торторелла заявил, что российский нападающий Матвей Мичков настойчиво просил его отбыть малый скамеечный штраф, чтобы при выходе из штрафбокса иметь возможность убежать на рандеву с голкипером соперника.

«Мичков всегда хотел отбывать малый скамеечный штраф, чтобы получить потенциальный выход один на один после отбытия наказания», — цитирует Тортореллу B/R Open Ice.

Мичков набрал своё 64-е (27+37) очко за карьеру во «Флайерз» и вышел на восьмое место в клубе по очкам среди игроков не старше 21 года. Рекорд «Филадельфии» по данному показателю принадлежит Эрику Линдросу (146).