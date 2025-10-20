Названы лучшие игроки недели в КХЛ

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) объявила лучших игроков шестой недели Фонбет чемпионата КХЛ.

© ХК «Авангард»

Лучшим вратарем признан Максим Дорожко из хабаровского «Амура». На его счету две победы в трех матчах. Коэффициент надежности голкипера составил 1,62, он отразил 95,69% бросков. В матче с тольяттинской «Ладой» Дорожко сыграл «на ноль» третий раз в сезоне.

Дамир Шарипзянов из омского «Авангарда» стал лучшим защитником. Хоккеист забросил две шайбы и отдал две результативные передачи в трех матчах с показателем полезности «+4».

Впервые в карьере лучшим нападающим недели признан форвард нижнекамского «Нефтехимика» Герман Точилкин, набравший пять очков (4+1) в трех встречах. Точилкин в игре против петербургского СКА стал автором решающего буллита.

Лучшим новичком впервые в карьере признан нападающий «Северстали» Илья Квочко. 21‑летний хоккеист забросил две шайбы в трех матчах, в игре с ярославским «Локомотивом» точный бросок Квочко принес победу череповецкой команде.

