«Сочи» расторг контракт с нападающим Троем Джозефсом по обоюдному соглашению сторон, сообщает пресс-служба клуба. 31-летний форвард подписал контракт с сочинским клубом в межсезонье.

В текущем сезоне Джозефс сыграл 10 матчей и набрал два очка, отдав две результативные передачи. На счету нападающего ноль заброшенных шайб.

Джозефс пополнил состав «Металлурга» в дедлайн сезона-2024/2025, перебравшись из тольяттинской «Лады» в результате обмена. За магнитогорскую команду Трой провёл 23 игры в регулярном чемпионате и заработал 13 (6+7) очков при показателе полезности «+7». В плей-офф в его активе четыре матча и 1 (1+0) результативный балл. Всего в КХЛ канадский нападающий провёл 114 матчей, в которых набрал 54 очка — забросил 30 шайб и отдал 24 результативные передачи.