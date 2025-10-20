Сергей Гомоляко покинул пост спортивного директора «Лады»

Чемпионат.comиещё 3

Спортивный директор «Лады» Сергей Гомоляко покинул клуб по семейным обстоятельствам. Генеральный директор ХК «Лада» Александр Харламов заявил, что специалист сам попросил клуб отпустить его.

«Лада» осталась без спортивного директора
© Чемпионат

«Сергей Юрьевич обратился ко мне ещё две недели назад, попросил отпустить по семейным обстоятельствам. Мы пошли навстречу. Благодарим за проделанную работу и желаем удачи в дальнейшей карьере», — цитирует Харламова пресс-служба клуба.

Гомоляко является двукратным чемпионом России, двукратным серебряным призёром России, трёхкратным бронзовым призёром чемпионата России, двукратным чемпионом Евролиги, чемпионом мира среди молодёжи. Выступал за «Трактор», «Металлург», «Мечел», «Салават Юлаев» и «Северсталь», а в сезоне-2000/2001 провёл 43 матча в составе «Лады».

Летом 2019 года Гомоляко был назначен на должность спортивного директора ХК «Сочи», а с декабря 2020 года по сентябрь 2024 года являлся спортивным директором магнитогорского «Металлурга», став по итогам сезона-2023/2024 обладателем Кубка Гагарина.

Главное сейчас
Чемпионат.com: главные новости
Главное сейчас
Чемпионат.com: главные новости