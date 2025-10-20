Инсайдер НХЛ оценил слухи об уходе капитана «Питтсбурга»

Инсайдер НХЛ Фрэнк Серавалли прокомментировал слухи о возможном переходе капитана «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби в «Монреаль Канадиенс». Контракт Кросби с «Питтсбургом» заканчивается в конце сезона-2026/2027.

© Чемпионат.com

«Насколько я могу судить, Сидни Кросби, похоже, даже не задумывался об этом. Все вокруг него только об этом и говорят, всем любопытно, хватит ли у него сил сделать такой ход», — цитирует Серавалли NHL Rumour Report.

Кросби — член Тройного золотого клуба: он выиграл три Кубка Стэнли (2009, 2016 и 2017 годы), два олимпийских золота (2010, 2014) и чемпионат мира (2015), причём он единственный в истории был капитаном всех трёх победивших команд.