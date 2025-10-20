Агент Голышева рассказал о ближайшем будущем хоккеиста

Агент Голышева: «Анатолий дебютирует в ближайших матчах, можем увидеть его с «Трактором». Все зависит от тренера»
Агент Анатолия Голышева заявил, что скоро форвард сыграет первый матч в сезоне.
Напомним, ранее он был дисквалифицирован на полгода за нарушение антидопинговых правил. Голышев уже может выступать за «Автомобилист», но пока попадал в заявку на игры FONBET КХЛ.
«Он тренируется, в ближайших играх дебютирует. Его готовили, он занимался две недели, до этого нельзя было тренироваться с командой. Реально его увидеть в составе в матче с «Трактором». Все зависит от тренера, как он увидит, что игрок готов, он даст ему возможность сыграть», – сказал агент игрока Шуми Бабаев.
