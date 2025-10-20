Агент Голышева рассказал о ближайшем будущем хоккеиста

Агент Анатолия Голышева заявил, что скоро форвард сыграет первый матч в сезоне.

© Sports.ru

Напомним, ранее он был дисквалифицирован на полгода за нарушение антидопинговых правил. Голышев уже может выступать за «Автомобилист», но пока попадал в заявку на игры FONBET КХЛ.