Дубль Спронга помог ЦСКА победить минское «Динамо»

Сегодня, 20 октября, в Москве завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором столичный ЦСКА принимал минское «Динамо». Победу в игре, проходившей на стадионе «ЦСКА-Арена», одержали хозяева со счётом 5:3.

© Чемпионат.com

На второй минуте нападающий минчан Никита Пышкайло забил первый гол. На третьей минуте форвард армейцев Дмитрий Бучельников сравнял счёт. На 12-й минуте защитник Джереми Рой вывел ЦСКА вперёд. На 25-й минуте нападающий Прохор Полтапов забросил третью шайбу в ворота «Динамо».

На 45-й минуте форвард Даниэль Спронг укрепил преимущество армейцев. На 52-й минуте нападающий минчан Сэм Энас сократил отставание. На 55-й минуте форвард Станислав Галиев отыграл ещё одну шайбу гостей. В концовке встречи Спронг оформил дубль, забив в пустые ворота и установив окончательный счёт.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

ЦСКА в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 17 матчей, в которых набрал 18 очков, и занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Динамо» с 19 очками после 16 встреч располагается на пятой строчке Запада.