Никто не забрал российского защитника с драфта отказов в НХЛ

Российский защитник Даниил Мироманов, ранее выставленный на драфт отказов клубом «Калгари Флэймз», не привлек внимания других команд Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В связи с этим, игрок был направлен в Американскую хоккейную лигу (АХЛ) для продолжения карьер.

© ХК "Калгари"

Контракт Мироманова с «Флэймз», предусматривающий зарплату с кэпхитом в размере 1,25 миллиона долларов США, действует до завершения сезона 2025/2026. Российский хоккеист присоединился к команде в марте 2024 года в результате обмена из «Вегас Голден Найтс». Тогда же было подписано двухлетнее соглашение с упомянутой годовой зарплатой.

Общая статистика Мироманова в регулярных чемпионатах НХЛ включает 94 проведенных матча, в которых он забросил семь шайб и отдал 16 результативных передач. В текущем сезоне на его счету одна игра за «Калгари Флэймз», в которой он не отметился голевыми действиями.

В рамках выступлений в АХЛ Мироманов провел 95 игр, набрав в них 68 очков, из которых 21 — голы и 47 — передачи.