Россиянин устроил драку в матче НХЛ

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерс» Никита Гребенкин устроил драку с канадским защитником «Сиэтла» Кейлом Флери в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Матч прошел в ночь на 21 октября и завершился со счетом 5:2 в пользу хозяев. В составе победителей голами отметились Оуэн Типпетт и Тайсон Ферстер, а также Трэвис Конекны.

На 14-й минуте российский форвард устроил драку с Флери. Судьи признали его зачинщиком конфликта, хоккеист получил 17 минут штрафного времени.

Ранее Гребенкин рассказал о недостающих в НХЛ вещах. По словам форварда, он тяжело привыкал к отсутствию близких людей рядом.

В апреле 2024 года Гребенкин подписал контракт новичка с «Торонто Мейпл Лифс». За команду он провел семь матчей, не отметившись результативными действиями. В марте 2025-го россиянина обменяли в «Филадельфию».