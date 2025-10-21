Капитан «Филадельфии» похвалил российского нападающего за драку

Капитан «Филадельфии» Шон Кутюрье похвалил российского форварда Никиту Гребенкина за драку в матче против «Сиэтла».

Встреча регулярного чемпионата НХЛ завершилась победой «Филадельфии» со счетом 5:2. Эпизод произошел на 14‑й минуте игры. Все началось с того, что хоккеист «Сиэтла» Кейл Флери применил силовой прием против форварда «Флайерс» Гарнета Хетеуэя. Находившийся рядом Гребенкин вступился за партнера и начал драку. Обоим игрокам выписали по 5 минут штрафа, а россиянин получил еще дополнительные 2+10 как зачинщик.

— Не уверен, что он когда‑либо дрался. Приятно видеть, что он заботится о своих товарищах по команде и готов это делать, — приводит слова Кутюрье PHIHockeyNow.

— Мы не призываем к дракам, но пытаемся создать атмосферу сплоченности в коллективе, — заявил после игры главный тренер «Филадельфии» Рик Токкет.

В 4 играх в текущем сезоне у Гребенкина одна результативная передача при показатели полезности «минус 3».