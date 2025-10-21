Капризов установил историческое достижение в НХЛ

Российский форвард клуба «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов вошел в историю команды, став первым игроком, сумевшим набрать 10 очков за семь или меньше стартовых матчей регулярного чемпионата сразу в трех сезонах.

© Соцсети

Во встрече с «Нью-Йорк Рейнджерс», завершившейся победой «Миннесоты» со счетом 3:1, Капризов отличился заброшенной шайбой, доведя свой общий результат после семи игр до 10 очков — пять голов и столько же результативных передач. Ранее он достигал аналогичных показателей в сезонах 2024/25, оформив 10 очков за шесть матчей, и 2022/23, где ему потребовалось семь игр.

На данный момент российский нападающий делит пятую строчку в списке лучших бомбардиров чемпионата. Первое место удерживает американец Джек Айкел из «Вегаса», имеющий в активе 16 очков — шесть заброшенных шайб и десять передач в шести встречах.

В сентябре Капризов заключил новое соглашение с клубом сроком на восемь лет общей стоимостью 136 миллионов долларов, установив рекорд НХЛ по размеру контракта и средней годовой зарплате.