«Рейнджерс» установили антирекорд НХЛ

«Нью-Йорк Рейнджерс» установил антирекорд НХЛ по количеству голов в домашних играх на старте сезона. На старте регулярки команда из Нью-Йорка уступила «Питтсбург Пингвинз» (0:3), далее «рейнджеры» потерпели поражения от «Вашингтон Кэпиталз» (0:1) и «Эдмонтон Ойлерз» (0:2). Лишь в сегодняшнем матче с «Миннесотой Уайлд» (1:3) Артемий Панарин забросил единственную шайбу «синерубашечников» в четырёх домашних встречах.

Как сообщает TSN StatsCentre на своей странице в социальной сети Х, одна шайба в четырёх домашних матчах является антирекордом НХЛ. Ранее худшим показателем являлись две шайбы «Питтсбург Пайрэтс» в сезоне-1928/1929 и «Баффало Сэйбрз» в сезоне-2014/2015.