Российский нападающий «Миннесоты» рассказал о дебютной шайбе в НХЛ

Российский форвард «Миннесоты» Данила Юров поделился своими мыслями о первой заброшенной шайбе в НХЛ в ворота «Рейнджерс».

© НХЛ

«Я счастлив быть здесь и забить первый гол. Наконец-то это свершилось. Это моя детская мечта... Я так счастлив», — рассказал Юров.

Данила Юров присоединился к «Миннесоте» 16 мая 2025 года. Это его профессиональный дебют в НХЛ после пяти сезонов в КХЛ, где он набрал 88 очков (41 гол, 47 передач) в 209 играх. В НХЛ Юров сыграл в пяти матчах и отметился одной заброшенной шайбой.

Встреча между «Миннесотой» и «Рейнджерс» завершилась победой команды Юрова со счётом 3:1. Следующий матч «Миннесота» проведёт на выезде против «Нью-Джерси». Начало — в 2:00 по московскому времени.