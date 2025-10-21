Названа главная проблема российского хоккея

Трёхкратный чемпион мира назвал главную проблему российского хоккея
Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко заявил, что российскому хоккею не достаёт качественных игроков обороны.
«Российскому хоккею не хватает качественных защитников. Причем это видно и по КХЛ, и по НХЛ, где большинство топовых российских хоккеистов играют в нападении. Это достаточно глобальная проблема, её можно решить только благодаря системному подходу», — приводит слова Терещенко LiveResult.
Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 26 очками после 18 матчей возглавляет ярославский «Локомотив». Первое место в Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 28 очков после 17 матчей.
Алексей Терещенко прокомментировал работу Игоря Никитина на посту главного тренера ЦСКА.
