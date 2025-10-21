Названа главная проблема российского хоккея

Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко заявил, что российскому хоккею не достаёт качественных игроков обороны.

«Российскому хоккею не хватает качественных защитников. Причем это видно и по КХЛ, и по НХЛ, где большинство топовых российских хоккеистов играют в нападении. Это достаточно глобальная проблема, её можно решить только благодаря системному подходу», — приводит слова Терещенко LiveResult.

Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 26 очками после 18 матчей возглавляет ярославский «Локомотив». Первое место в Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 28 очков после 17 матчей.

