Выяснилось, хоккеистов какого клуба чаще всего проверяли на допинг

РУСАДА проверило 25 игроков КХЛ на допинг в сентябре.

Шесть из них выступают за «Спартак». Это Вениамин Королев, Всеволод Матвеев, Даниил Орлов (второй раз в 2025 году), Павел Порядин, Герман Рубцов и Егор Зайцев (второй раз за год).

Также в сентябре Российское антидопинговое агентство протестировало четырех игроков ЦСКА, по два – из «Автомобилиста», «Ак Барса», СКА, «Шанхая», московского «Динамо», «Локомотива» и «Трактора», одного – из «Авангарда».