Защитник «Торпедо» назвал худший матч в карьере

Защитник нижегородского «Торпедо» Сергей Бойков в интервью «Матч ТВ» назвал финал Молодежного чемпионата мира 2016 года худшим матчем в карьере.

На МЧМ‑2016 сборная России дошла до финала, где уступила Финляндии (3:4 ОТ).

— Самый лучший матч в карьере?

— Все игры, в принципе, чем‑то запоминаются. Иногда хорошим, иногда плохим. Игра — индивидуальный процесс, который должен запоминаться. Сыграл хорошо — отлично, надо продолжать на таком уровне делать правильные вещи. Сыграл плохо — тоже хорошо, значит, как‑то нельзя делать.

— А самый плохой?

— Финал молодежного чемпионата мира 2016 года. Самый запоминающийся матч. Сделал ли я какую‑то серьезную ошибку? Нет. Но этот матч научил меня брать ответственность на себя, — сказал Бойков «Матч ТВ».

