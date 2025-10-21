Хоккеист «Торпедо» высказал претензии к российским журналистам

Защитник «Торпедо» Сергей Бойков в интервью «Матч ТВ» рассказал, что хорошо относится к журналистам, но не любит шаблонность вопросов от большинства из них.

© ХК «Торпедо»

Бойков перешел в «Торпедо» летом 2025 года. Ранее он выступал за московское «Динамо» и омский «Авангард».

— Как вы относитесь к медиа, журналистам, блогерам?

— В целом, положительно. Не нравится только, когда большинство журналистов подходит после каждого матча и как по шаблону задают вопросы. Я не знаю, может, так их обучают. Да, это нелегкий труд — придумать новые темы. Большинство игроков пытается как‑то раскрыть вопрос, который им задали. Но если отвечать прямо лоб в лоб, то получится совсем короткое интервью.

— А было ли что‑то забавное в общении с медиа?

— Был один случай в Омске. Пришла девушка и взяла со мной на интервью Михаила Гуляева. Она села между нами и задавала вопросы про слова из моего детства, что они означают. Так как Гуляев молодой, спрашивали и про молодежный слэнг. Я ответил только на один вопрос. Просто не понимал, что она говорит. Есть же прекрасный русский язык, почему не на нем разговаривать, а использовать слэнг? — сказал Бойков «Матч ТВ».

