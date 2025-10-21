Главный тренер «Северстали» оценил пятую подряд победу клуба

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев прокомментировал победу в матче с владивостокским «Адмиралом» (4:1). Единственную шайбу череповецкая команда пропустила на последней секунде встречи.

«Думаю, что был интересный матч. «Адмирал» – организованная, сильная команда. В этой встрече мы были более удачливы. Установка сыграть вязко в защите и в средней зоне? Да, всё правильно – вы разгадали наш план (улыбается)», — цитирует Козырева пресс-служба клуба.

Для «Северстали» данная победа стала пятой подряд и седьмой – в последних восьми встречах. В следующей игре «Адмирал» встретится с «Ак Барсом» в гостях 25 октября. «Северсталь» 23 октября сыграет в Омске с «Авангардом».