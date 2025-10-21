Защитник «Торпедо» ответил тренеру, который назвал его антихоккеистом

Защитник «Торпедо» Бойков о Разине, назвавшем его антихоккеистом: «Он выходил на лед и дрался, будучи тренером. Зачем мне его слушать?»
Сергей Бойков ответил Андрею Разину, который назвал его антихоккеистом.
На пресс-конференции после матча FONBET чемпионата КХЛ между «Торпедо» и «Металлургом» (1:5) Разин сказал:
«Бойков – это антихоккеист, хотел нанести травму. За такое надо наказывать».
В концовке встречи между игроками произошло несколько стычек.
– Недавно главный тренер «Металлурга» Андрей Разин назвал вас антихоккеистом. Что думаете об этом?
– А зачем мне слушать тренера, который сам выходил на лед, будучи тренером, и дрался. Я не буду ничего плохого говорить о нем. У каждого свое мнение, – сказал защитник «Торпедо» Сергей Бойков.
«Бавария» опасалась, что «Ман Сити» может обратиться к Компани – в нем видят преемника Гвардиолы. Мюнехнцы продлили тренера до 2029 года
Радимов о словах Талалаева: «Не понимаю, какой мой поступок так его расстроил. Может, что мне надо было идти тренировать?»
Дмитрий Губерниев: «Бойкот приведет к тому, что мы увидим норвежцев на паперти. Я это всячески приветствую»
«Бавария» опасалась, что «Ман Сити» может обратиться к Компани – в нем видят преемника Гвардиолы. Мюнехнцы продлили тренера до 2029 года
Радимов о словах Талалаева: «Не понимаю, какой мой поступок так его расстроил. Может, что мне надо было идти тренировать?»
Дмитрий Губерниев: «Бойкот приведет к тому, что мы увидим норвежцев на паперти. Я это всячески приветствую»