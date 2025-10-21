"Спартак" во второй раз в сезоне КХЛ обыграл "Шанхай Дрэгонс"

Московский "Спартак" в серии буллитов обыграл китайский "Шанхай Дрэгонс" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Москве.

Основное время и овертайм завершились со счетом 6:6. Заброшенными шайбами в составе "Спартака" отметились Нэйтан Тодд (4-я, 59-я минуты), Лукас Локхарт (27), Александр Пашин (30), Иван Рябов (55), Герман Рубцов (60). У "Шанхая" отличились Никита Попугаев (8), Уилл Райлли (38), Ник Меркли (39), Борна Рендулич (43), Адам Кленденинг (53) и Павел Акользин (54). Автором победного буллита стал Локхарт.

"Шанхай" потерпел второе поражение в КХЛ подряд, до этого у команды была серия из трех побед. "Спартак" второй раз в сезоне обыграл китайскую команду, предыдущий матч команд прошел 7 октября и завершился со счетом 3:0 в пользу красно-белых.

"Шанхай Дрэгонс" располагается на 3-м месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 22 очка в 16 матчах. "Спартак" с 21 очком после 17 игр занимает 5-е место на Западе.

В следующем матче "Спартак" 23 октября дома сыграет с московским "Динамо", "Шанхай" днем позже на выезде встретится с "Динамо" из Минска.