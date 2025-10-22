Кросби поделился эмоциями от звания лучшего бомбардира в истории «Питтсбурга»

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби высказался о том, что стал лучшим бомбардиром в истории клуба с учётом матчей плей-офф. Кросби набрал в общей сложности 1896 очков (700 голов, 1196 передач) в 1539 играх в регулярных сезонах и плей-офф, обойдя Марио Лемье (1895 очков — 766 голов, 1129 передач — в 1022 играх).

