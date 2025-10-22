Три очка Сергачева помогли «Юте» одолеть «Колорадо» в овертайме

В ночь с 21 на 22 октября завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Юта Мамонт» принимала «Колорадо Эвеланш». Встреча прошла на льду «Дельта-центра» (Солт-Лейк-Сити, США) и закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3.

В составе победителей голами отметились Ник Шмальц, Лоусон Круз, Дилан Гюнтер и Михаил Сергачёв. У российского защитника в активе ещё и две результативные передачи.

В составе «Эвеланш» заброшенные шайбы записали на свой счёт Кейл Макар, Джек Друри и Мартин Нечас. У нападающего из России Захара Бардаков ассист. Это первое набранное очко форварда в карьере НХЛ.

Российский форвард гостей Валерий Ничушкин результативными действиями не отметился.

В следующей встрече «Юта Мамонт» встретится на выезде с «Сент-Луис Блюз». «Колорадо Эвеланш» сыграет дома с «Каролиной Харрикейнз». Оба матча пройдут 24 октября.